I fondi raccolti per EggBoy devoluti alle vittime di Christchurch

Ricordate Will Connolly, alias EggBoy, il 17enne divenuto noto in mezzo mondo per aver rotto un uovo in testa al politico di estrema destra australiano Fraser Anning mentre questi rilasciava una dichiarazione davanti alle telecamere Melbourne? Ebbene, la somma frutto della raccolta fondi lanciata online a favore dell'adolescente non sarà usata per il suo sostegno legale, come inizialmente previsto, ma verrà invece devoluta in beneficenza alle famiglie delle vittime della strage nella moschea in Nuova Zelanda.

A deciderlo è stato lo stesso Connolly, protagonista del gesto nei confronti del senatore Anning dopo che questi aveva attribuito la responsabilità dell'attacco di Christchurch anche all'immigrazione musulmana. Connolly si era beccato qualche ceffone in quell'occasione (il video integrale postato sulla pagina Facebok di Anning): i fondi raccolti per lui dovevano servire, inizialmente, a pagare le sue spese legali e "altre uova". Ma ora un update dal sito di fundraising, nella pagina chiamata “Money for EggBoy” spiega: "EggBoi (Will) ha in programma di far avere la gran parte della somma alle vittime dell’attacco terroristico". La pagina, nella tarda mattinata di martedì aveva già raggiunto quota 50mila dollari di donazioni.