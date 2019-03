Alcuni agenti della polizia di Bellevue, in Nebraska, hanno tratto in salvo un gatto rimasto intrappolato in una casa allagata, durante la perlustrazione della Green Acres. L'inondazione è dovuta a un ciclone che ha colpito gli stati americani centrali. Numerosi abitanti sono stati evacuati e tratti in salvo, proprio come questo gatto.

Il salvataggio

La polizia ha recuperato il felino da una casa colpita dall'inondazione, situata proprio a Green Acres. L'operazione è avvenuta mentre le forze dell'ordine pattugliavano la zona a bordo di una barca.