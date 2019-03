Kirsten Gillibrand, senatrice Dem di 52 anni, tra le leader del movimento contro le molestie sessuali #MeToo, si aggiunge alla schiera di candidati, in vista delle elezioni presidenziali americane del 2020. Gillibrand ha lanciato formalmente la sua campagna per la Casa Bianca annunciando in un video che terrà il suo primo importante discorso il 24 marzo di fronte alla Trump Tower a New York, cercando di "portare direttamente sulla porta di casa del presidente Trump la mia visione positiva e coraggiosa di ripristinare l'integrità morale dell'America".

La candidatura annunciata in un video

Nel video la senatrice ha ribadito la sua agenda a difesa del clima, dell'immigrazione, della sanità per tutti e la necessità di mettere fine alla violenza provocata dalle armi da fuoco. Kirsten Gillibrand è già in campagna da diverse settimane (oggi sarà in Michigan, quindi in Iowa e Nevada) ma il suo consenso non è cresciuto: resta intorno all'1% nella maggioranza dei sondaggi.

Gli altri candidati Dem

L'ultimo Dem ad annunciare la candidatura è stato nei giorni scorsi Beto O'Rourke. Si è aggiunto a Kamala Harris, Cory Booker, Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. All'appello manca Joe Biden, che dovrebbe sciogliere le riserve su una sua possibile candidatura a breve.