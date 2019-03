L’Isis promette vendetta dopo la strage di Christchurch in Nuova Zelanda in cui sono morte 50 persone (CHI SONO LE VITTIME). Il sedicente Stato islamico con una serie di messaggi sui canali Telegram ha condiviso la foto di un kalashnikov nero, con scritte in bianco, come le armi utilizzate da Brenton Tarrant. “Vi riporteremo la sconfitta presto, nessuno si salverà. La risposta è in arrivo”, c’è scritto sul fucile avvolto in una bandiera nera dell’Isis, che l’organizzazione terroristica ha condiviso su Telegram. Nuova Zelanda, 1,5 mln di video dell’attentato rimossi da Facebook