Paris Jackson, la figlia 21enne del defunto Michael Jackson, sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles dopo un presunto tentativo di suicidio. A dirlo è il sito Tmz, che cita fonti della famiglia e di polizia. La ragazza, però, ha smentito attraverso i suoi social e su Twitter ha risposto a un post del sito definendoli “Bugiardi”.

Gesto legato al documentario “Leaving Neverland”

Secondo Tmz, Paris Jackson sarebbe in condizioni stabili dopo il presunto tentativo di suicidio. La polizia e i soccorsi medici avrebbero ricevuto una chiamata intorno alle 7.30, proveniente dall'abitazione della ragazza a Los Angeles.Aspirante attrice e modella, Paris Jackson pare avesse già provato a togliersi la vita nel 2013. Questa volta il gesto, continua il sito, sarebbe legato agli effetti del documentario “Leaving Neverland”, in cui due uomini, Wade Robson e James Safechuck, raccontano di essere stati molestati da Michael Jackson quando erano bambini.

Il documentario

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival di quest'anno, il docufilm “Leaving Neverland” è prodotto e diretto dal regista britannico Dan Reed e si concentra sulle accuse di pedofilia nei confronti del "re del pop". “Leaving Neverland” ha suscitato scalpore in tutto il mondo e varie conseguenze. Alcune emittenti radio in Canada e in Nuova Zelanda, ad esempio, hanno messo al bando la musica di Jackson, mentre i Simpson hanno ritirato dalla distribuzione un episodio iconico del cartone animato in cui il cantante dava la voce a un personaggio. Il marchio Louis Vuitton ha invece ritirato pezzi della collezione uomo autunno-inverno 2019 ispirati proprio a Michael Jackson, del quale quest'anno ricorre il decennale della morte. Intanto “Leaving Neverland” è diventato il terzo documentario più visto su Hbo.