In tribunale ha fatto il saluto dei suprematisti bianchi, con il pugno alzato, Brenton Tarrant, il 28enne australiano incriminato per il massacro nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda (CHI È). Nella strage del 15 marzo, quando il giovane è entrato in azione sparando sui partecipanti alla preghiera del venerdì, sono morte 49 persone (FOTO).

Il killer in aula: ammanettato, a piedi nudi e sorridente

In abiti bianchi da detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, Tarrant ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula all'indomani della strage, affiancato da due agenti di polizia, come scrive il New Zealand Herald. Il 28enne è stato rinviato in custodia cautelare, senza ricorrere all'Alta Corte di Christchurch, al 5 aprile. È stata invece rilasciata una delle quattro persone fermate subito dopo l’attentato.

Identificate le prime due vittime

Intanto sono state identificate le prime due vittime: si tratta di un afghano emigrato in Nuova Zelanda con i suoi due figli nel 1977, e di un rifugiato siriano che era arrivato con la famiglia solo qualche mese fa. Nel frattempo, le autorità sanitarie di Christchurch hanno fatto sapere che sette feriti sono stati dimessi dall'ospedale, altri 39 stanno ricevendo le cure necessarie per ferite da arma da fuoco e 11 sono ancora in terapia intensiva.

L'attentato contro le due moschee

Il killer ieri è entrato in azione intorno alle 13:40 ora locale e ha ripreso la strage in diretta streaming: il video, pubblicato su Facebook, è durato 17 minuti ed è poi stato rimosso dal social network (IL RACCONTO DI UN TESTIMONE). Il 28enne ha anche rivendicato gli attacchi lasciando un manifesto anti-migranti di 74 pagine in cui ha descritto le sue azioni come "una vendetta contro gli invasori" (IL VIDEO DELL'ARRESTO). Per il massacro ha usato "cinque armi, di cui due semi-automatiche e due fucili" e "aveva una regolare licenza per il possesso d'armi", ha spiegato la premier neozelandese Jacinda Arder. Sui caricatori delle mitragliatrici usate da Tarrant, insieme a quelli di altri estremisti, c’era anche il nome di Luca Traini.

