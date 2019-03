Patricia Dowdy, una delle infermiere che si sono prese cura di Stephen Hawking, è stata radiata dopo essere stata riconosciuta colpevole di negligenza professionale nei confronti del celebre fisico, morto un anno fa. Le accuse vanno da irregolarità finanziarie a frode fino a qualifica insufficiente.

Standard non all'altezza

Per il Nursing and Midwifery Council, Registro Nazionale britannico degli infermieri, Dowdy "non ha fornito gli standard di corretta assistenza professionale che ci aspettiamo e che il professor Hawking meritava".

Un anno fa la morte dell'innovatore

Hawking, noto in tutto il mondo per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo, è morto nel marzo 2018 nella sua casa di Cambridge all'età di 76 anni. Dowdy aveva lavorato per lui per otto anni prima di ricevere una sospensione provvisoria nel 2016 a causa delle accuse di cattiva condotta.