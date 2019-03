Meghan Markle potrebbe presto perdere uno dei suoi più fidati assistenti: la segretaria personale Amy Pickerill. Secondo quanto riportato da People, infatti, la separazione tra le due potrebbe concretizzarsi in primavera, quando la duchessa del Sussex darà alla luce il suo primo figlio. Il settimanale statunitense aggiunge, però, che il loro rapporto resta positivo e che rimarranno comunque in contatto anche dopo la nascita del royal baby.

La carriera della Pickerill

La Pickerill ha iniziato la sua carriera a Kensington Palace come portavoce. Secondo una fonte citata da "People" e vicina a Meghan Markle, avrebbe avuto un ruolo cruciale nell'aiutare la duchessa ad adattarsi alla sua nuova vita nel Regno Unito all'interno della famiglia reale. In qualità di primo membro dello staff di Meghan, la Pickerill è stata inoltre coinvolta nella realizzazione del libro di cucina "Together: Our Community Cookbook", il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza. Tra i suoi ultimi impegni, l'8 marzo ha partecipato alla Giornata internazionale della donna insieme alla duchessa del Sussex e lunedì 11 marzo le due saranno ancora insieme in occasione del Commonwealth Day a Londra.



Dimissioni dopo la nascita del royal baby

Le dimissioni dovrebbero essere ufficializzate intorno a fine aprile, quando Meghan darà alla luce il suo primo figlio. Nel frattempo la Pickerill rimarrà per aiutare la coppia reale che è ancora in attesa di trasferirsi nella nuova casa a Windsor's Frogmore Cottage. Dopo aver lasciato la sua posizione come assistente personale della duchessa del Sussex, la Pickerill vorrebbe trasferirsi all'estero per fare un'esperienza fuori dall'Inghilterra. Secondo le indiscrezioni riportate dai media, le due rimarranno comunque in contatto e la Pickerill resterà come "consigliere personale" a lungo termine.