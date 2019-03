Almeno 14 persone sono morte in Colombia in un incidente aereo: un DC-3, della compagnia privata Laser, ha preso fuoco mentre il pilota tentava di compiere un atterraggio di emergenza a San Martin, nel dipartimento di Meta. Le autorità del posto, citate dal giornale El Tiempo, hanno confermato che non ci sono sopravvissuti. “Stiamo lavorando per definire il numero e l’identità delle persone a bordo”, hanno aggiunto. Tra le vittime, anche un minore. Dal velivolo, intorno alle 10.40 locali, era partito un allarme. L’aereo si stava dirigendo nella città di Villavicencio ed era partito da San José del Guaviare. Indagini in corso per cercare di capire le cause dell’incidente.