Migranti, naufragio in Grecia al largo dell'isola di Samos: tre morti

Un barcone di migranti è affondato nella notte al largo dell'isola greca di Samos. Due ragazzini e un uomo hanno perso la vita. La Guardia Costiera greca, intervenuta dopo aver ricevuto un sos a tarda notte, ha recuperato 11 persone in mare. Secondo quanto riferiscono le autorità greche, i due ragazzini sono morti durante il trasporto in ospedale, mentre il corpo di un uomo, dato inizialmente per disperso, è stato trovato più tardi sulla spiaggia.

Barca partita dalla Turchia

La barca era partita dalla Turchia. La Guardia costiera ha detto di aver ricevuto un sos e di aver avviato subito ricerche via mare e con gli elicotteri intorno all'isola nel mar Egeo. I sopravvissuti al naufragio della piccola imbarcazione, che avrebbe dovuto condurli a Samos, hanno riferito che un uomo risultava disperso. Non è chiaro cosa abbia causato il naufragio, avvenuto in una notte di tempo sereno e mare calmo.