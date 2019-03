Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha raggiunto la massima carica del Paese sudamericano anche sostenendo con forza argomentazioni a volte controverse. Una linea che sembra continuare a seguire anche sui suoi social network, come testimonia un video particolarmente sconveniente da lui postato su Twitter per denunciare le derive a cui, a suo dire, si giunge nei giorni del Carnevale brasiliano e che ha scatenato la risposta degli utenti del web.

Il video e il commento

Le immagini postate da Bolsonaro, in un video della durata di 40 secondi, mostrano tre persone che ballano sul tetto di una fermata di taxi in una strada trafficata a San Paolo durante una festa di una delle associazioni locali (dette “blocos”) che organizza eventi in strada per il carnevale. Una delle tre, con i glutei scoperti, si tocca nelle parti intime e successivamente si fa urinare nei capelli da un altro dei partecipanti al video. "Non mi sento a mio agio a mostrare questo - ha sottolineato Bolsonaro nel commento che accompagnava le immagini - ma dobbiamo far conoscere la verità alla popolazione, in modo che possa trarre le sue conclusioni, perché è così che sono diventati molti blocos di strada nel carnevale brasiliano".

La reazione della Rete

E anche se queste parole sembravano rivelare un intento di denuncia nella diffusione di un video dalle immagini così forti, il fatto che il presidente lo abbia pubblicato sul suo profilo da 3,46 milioni di follower, a cui hanno accesso anche i minori, ha scatenato una dura reazione da parte di molti utenti della Rete. In molti hanno protestato accusando Bolsonaro anche di voler screditare il carnevale strumentalizzando un episodio isolato. Il video, pubblicato il 5 marzo, è stato visualizzato da più di 2 milioni di persone che si sono scatenate nei commenti sotto hashtag contrapposti come #ImpeachmentBolsonaro o #BolsonaroTemRazao (“Bolsonaro ha ragione”).