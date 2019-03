Roma Fiumicino è stato nel 2018, secondo i passeggeri, il migliore hub europeo tra quelli in cui transitano oltre 40 milioni di viaggiatori ogni anno. E’ il risultato della classifica stilata da Aci (Airport Council International) - l'associazione internazionale che misura attraverso interviste ai passeggeri la qualità percepita in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo. Per il secondo anno consecutivo, il gradimento per la qualità dei servizi erogati dall'aeroporto della Capitale supera quello degli altri grandi scali del Vecchio continente (con oltre 40 milioni di passeggeri), tra cui Londra Heathrow, Parigi, Madrid, Monaco di Baviera. Per la prima volta, l'hub romano si posiziona in testa alle classifiche europee di gradimento anche tra gli aeroporti di media dimensione (con oltre 25 milioni di passeggeri). Grazie a queste performances, dopo averlo valutato nel terzo trimestre 2018 come il miglior scalo del mondo occidentale (tra gli aeroporti in Europa e Stati Uniti con oltre 40 milioni di passeggeri), Aci ha inserito stabilmente il "Leonardo da Vinci" nella lista dei migliori aeroporti premiati in tutto il mondo insieme agli aeroporti internazionali di Singapore, Pechino, Shangai, Toronto, Indianapolis, Mumbai, Delhi e Mosca.

I servizi più apprezzati a Fiumicino

Tra i servizi di Fiumicino più apprezzati dai passeggeri si confermano i varchi elettronici per il controllo automatico dei passaporti (disponibili per oltre 6 milioni di viaggiatori: con un tasso di utilizzo record a livello internazionale), il comfort generale dell'aeroporto, la pulizia dei Terminal e delle toilette, la chiarezza delle informazioni al pubblico, la cortesia del personale aeroportuale, la rapidità dei controlli di sicurezza. L'aeroporto di Roma ha ringraziato i passeggeri in un tweet.

I migliori aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri

Allo scalo di Fiumicino è stato assegnato il riconoscimento "Airport Service Quality Award”, nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri. Premiato anche lo scalo di Mosca, lo Sheremetyevo International Airport.

I migliori aeroporti con 25-40 milioni di passeggeri

Nella categoria tra 25 milioni e 40 milioni di passeggeri vengono premiati l’aeroporto di Dublino (Irlanda), quello di Zurigo (Svizzera) e il Gardemoen Airport di Oslo (Norvegia).

I migliori aeroporti con 15-25 milioni di passeggeri

L’Aci, tra gli aeroporti con 15-25 milioni di passeggeri all’anno, premia lo scalo di Atene (Grecia), il Vantaa Airport di Helsinki (Finlandia) e l’aeroporto di Praga (Repubblica Ceca).

I migliori aeroporti con 5-15 milioni di passeggeri

Fra gli hub con 5-15 milioni di passeggeri, si aggiudicano il “Service Quality Award”: Alicante-Elche (Spagna), Bergen (Norvegia), Bristol (Uk), Sochi (Russia), Keflavik (Islanda), Malta, Newcastle (Uk), Porto Francisco Sà Carneiro (Portogallo).

I migliori aeroporti con 2-5 milioni di passeggeri

Nella categoria tra 2 e 5 milioni di passeggeri ci sono il London City Airport (Uk), l’aeroporto internazionale di Southampton (Uk), quello di Tallinn (Estonia) e quello di Zagabria (Croazia).

I migliori aeroporti con meno di 2 milioni di passeggeri

Tra gli scali con flussi minori vengono premiati: Almeria (Spagna), Girona-Costa Brava (Spagna), Melilla (Spagna), Saragozza (Spagna) e Skopje (Macedonia).