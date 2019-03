Papa Francesco apre gli Archivi Vaticani: tra un anno via i segreti su Pio XII

Papa Francesco annuncia l'apertura degli Archivi Vaticani per il Pontificato di Pio XII fra un anno, per il 2 marzo 2020, a un anno esatto di distanza dall'80esimo anniversario dell'elezione al Soglio di Pietro di Eugenio Pacelli, avvenuta il 2 marzo 1939. Il pontefice lo ha comunicato nell'udienza concessa oggi a dirigenti e ricercatori dell'Archivio segreto Vaticano. "Assumo questa decisione - ha spiegato il Papa - con animo sereno e fiducioso”.

"Sicuro che la figura di Pio XII sarà valutata nella giusta luce"



Il pontefice si dice “sicuro che la seria e obiettiva ricerca storica saprà valutare nella sua giusta luce, momenti di esaltazione di quel Pontefice, senza dubbio anche momenti di gravi difficoltà, di tormentate decisioni, di umana e cristiana prudenza, che a taluni poterono apparire reticenza, e che invece furono tentativi, umanamente anche molto combattuti, per tenere accesa, nei periodi di più fitto buio e di crudeltà, la fiammella delle iniziative umanitarie, della nascosta ma attiva diplomazia, della speranza in possibili buone aperture dei cuori".

Papa Francesco: "Pregiudizi ed esagerazioni nelle critiche a Pio XII"



La Chiesa - ha ribadito Francesco – “non ha paura della storia, anzi, la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio!”. Per Bergoglio "la lieta ricorrenza, caduta proprio l'altro ieri, degli ottant'anni che sono trascorsi dall'elezione a Sommo Pontefice, il 2 marzo 1939, del Servo di Dio Pio XII" è stata anche l'occasione per rendere omaggio "alla figura di quel Pontefice, che si trovò a condurre la Barca di Pietro in un momento fra i più tristi e bui del secolo Ventesimo", una figura che “è stata già indagata e studiata in tanti suoi aspetti, a volte discussa e perfino criticata (si direbbe con qualche pregiudizio o esagerazione)" e che oggi – afferma Papa Francesco - viene "opportunamente rivalutata e anzi posta nella giusta luce per le sue poliedriche qualità: pastorali, anzitutto, ma poi teologiche, ascetiche, diplomatiche".