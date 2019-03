Royal Family, le linee guida social per contrastare gli haters

Novità da Kensington Palace per chi vuole seguire la famiglia reale inglese sui social network e interagire con le varie Meghan, Kate, Harry o William: sarà necessario, infatti, seguire delle linee guida ben precise che la stessa Royal Family ha fatto pubblicare sul proprio sito ufficiale. Un vero e proprio vademecum scritto per "creare un ambiente sicuro su tutti i social media" vicini ai reali. L’iniziativa nasce in seguito ai numerosi attacchi da parte di haters nei confronti di alcuni membri della famiglia reale, in particolare le duchesse Meghan Markle e Kate Middleton. "Chiediamo a chiunque voglia interagire con i nostri social media gentilezza, educazione e rispetto per tutti i membri della social media community", fanno sapere.

Cosa non si deve fare

Per poter far parte della vita social dei reali inglesi, i follower non possono scrivere commenti che contengano "spam, frasi diffamatorie nei confronti di qualsiasi persona, contenuti ingannevoli, osceni, offensivi, minacciosi, carichi d’odio o che possano promuovere materiale violento o sessualmente esplicito". Inoltre, in base a quanto riferito da Kensington Palace, sarà assolutamente vietato promuovere discriminazioni basate su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o età. Infine, non si potranno violare le condizioni e i termini generali di ciascun social media, così come non sarà consentito pubblicizzare un prodotto o andare fuori argomento rispetto al post pubblicato.

Le conseguenze per i trasgressori

La linea guida dettata da Kensington Palace si conclude con un avvertimento preventivo nei confronti dei possibili trasgressori: "Ci riserviamo il diritto di determinare, a nostra discrezione, se i contributi sui nostri canali di social media violano le nostre linee guida. Ci riserviamo il diritto di nascondere o eliminare i commenti fatti, così come bloccare gli utenti che non seguono queste regole. Ci riserviamo inoltre il diritto di inviare qualsiasi commento che riteniamo inappropriato alle autorità per eventuali indagini necessarie o richieste dalla legge".