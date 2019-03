Norimberga, incendio in un edificio: morti una mamma e quattro bimbi

Una mamma e quattro bambini sono morti in un incendio a Norimberga, in Germania. Secondo quanto riferito dalla polizia della città tedesca, nell’edificio in fiamme “vi erano in tutto nove persone”, quattro delle quali sono riuscite a salvarsi. L’incendio sarebbe scoppiato nelle prime ore del mattino ma non si conoscono ancora le cause. “Non abbiamo prove che si tratti di incendio doloso, ma stiamo indagando in tutte le direzioni”, ha riferito un portavoce della polizia.

Coinvolta una famiglia intera

Tra le vittime ci sarebbero tre bambini di 4, 5 e 7 anni e una donna di 34 anni. La quarta vittima sarebbe un bimbo di pochi mesi, morto successivamente in ospedale. Secondo il quotidiano tedesco Bild, le fiamme sarebbero divampate intorno alle 3 del mattino nell’edificio residenziale. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti a spegnere l’incendio ma, perlustrando la casa, hanno poi trovato i corpi senza vita al primo piano. I sopravvissuti (quattro adulti) sarebbero invece riusciti a uscire da soli dall'edificio in fiamme: ora sono ricoverati in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Si tratta, secondo quanto riferito dalla polizia, di persone appartenenti alla stessa famiglia. La donna deceduta sarebbe la madre dei quattro piccoli che hanno perso la vita.