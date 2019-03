Ha preso un coperchio di plastica, lo ha studiato per un po’ e poi ha deciso di trasformarlo in uno slittino artigianale per scivolare sulla neve. Protagonista Harley, un cane di tre anni: la sua divertente impresa è stata ripresa dalla padrona, Rebecca Barowsky, in un video pubblicato su Storyful.

Il cane sciatore per nulla spaventato

L'episodio è accaduto a Chicopee, in Massachusetts. Harley stava giocando nel giardino di casa con l’altro cane di famiglia, quando è stato improvvisamente attratto dal coperchio. Dopo averlo tenuto in bocca, vi ha poggiato sopra le zampe anteriori e in un attimo ha preso velocità. Per nulla spaventato, ha continuato a correre e scivolare fino a che non è arrivato di fronte al portone di casa.