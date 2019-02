A Portland c’è un lama nella metro: è una star tra i pendolari

A Portland un lama è salito sul vagone di un treno di una metropolitana per la gioia di tutti i pendolari presenti. Si tratta di “Caesar the No Drama Llama”, un animale conosciuto nella città americana perché regolarmente fa incursioni in vari luoghi della zona per diffondere “amore e felicità a chiunque ne abbia bisogno”. Le immagini del lama sono state rilanciate anche su Storyful.

Il lama e la sua squadra

“Caesar the No Drama Llama” vanta una squadra di quattro persone che include un regista di social media, almeno due assistenti personali e un conduttore. Sulla sua pagina Facebook si legge che la missione dell’animale è promuovere e proteggere i diritti civili mentre sul suo sito internet è possibile prenotare il lama gratuitamente per eventi di beneficenza.

Il permesso dell’autorità locale

E Caesar the No Drama Llama è riuscito a conquistare anche le autorità per il trasporto locale. Anche se sui mezzi pubblici della città c’è il divieto di trasportare animali non di servizio, per TriMet, la società che gestisce autobus, metro e treni a Portland, Ceasar è come un “animale domestico”. Pendolari e viaggiatori sono impazziti per cercare di fare una carezza o una foto con Caesar.