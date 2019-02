Indonesia, crolla una miniera illegale: almeno 3 morti e 40 dispersi

Nella regione Bolaang Mongondow, sull'isola di Sulawesi in Indonesia, è crollata una miniera d'oro illegale con dentro diverse decine di lavoratori. Nel crollo hanno perso la vita almeno 3 persone e, secondo le autorità, sono circa 40 i dispersi, rimasti sotto le macerie. Al momento sono stati tratti in salvo una quindicina di minatori. Il portavoce dei soccorritori, Sutopo Purwo Nugroho, ha riferito che: "Decine di persone stavano scavando quando improvvisamente le travi e le assi di sostegno si sono rotte a causa delle condizioni instabili del terreno". Proprio queste condizioni precarie stanno rendendo particolarmente difficoltose le operazioni di soccorso. Alcuni dei minatori intrappolati all'interno della miniera riescono a rispondere ai minatori ma non è chiaro quanti possano essere ancora vivi.

Operazioni di soccorso molto difficili

La miniera, secondo le autorità, era decisamente instabile a causa del gran numero di buche scavate dai lavoratori. Uno dei funzionari dell'Agenzia locale per i disastri, Abdul Muin Paputungan, ha spiegato che per soccorrere i minatori non possono essere utilizzati "macchinari pesanti perché la posizione è molto ripida e potrebbe mettere in pericolo coloro che sono rimasti intrappolati". Per questa ragione le operazioni di soccorso procederanno a rilento.

Decine i siti minerari illegali

L'Indonesia è uno dei Paesi del sud-est asiatico più ricchi di minerali preziosi e, a causa di questa abbondanza, negli anni sono proliferate miniere illegali che ignorano completamente le norme di sicurezza. Theo Runtuwene, direttore locale del Forum indonesiano per l'ambiente, ha dichiarato all'agenzia Agence France-Presse che: "Avevamo previsto che sarebbe successo, perché la miniera dove è avvenuto il crollo si trova in una zona montuosa con un terreno particolarmente instabile, specie durante la stagione delle piogge ". Negli ultimi cinque anni ci sono stati altri due gravi incidenti di questo tipo: nel 2016, 11 minatori sono morti a causa di una frana che ha travolto una miniera d'oro illegale nella provincia di Jambi di Sumatra; nel 2015, 12 persone sono rimaste uccise nel crollo di un sito minerario sull'isola di Giava.