Oggi a Bogotà vertice d'emergenza sulla crisi in Venezuela. Juan Guaidó incontrerà il vicepresidente Usa Mike Pence e chiederà ai paesi del gruppo di Lima l'uso della forza contro Nicolas Maduro. Ma l'Ue e molti altri paesi latinoamericani, tra cui Colombia, Brasile, Argentina, Perù e Cile, sono pronti ad opporsi a una soluzione interventista, preferendo la via pacifista. Il Venezuela resta nel caos con i militari che non hanno abbandonato l'attuale presidente, anche se 120 soldati si sono rifugiati in Colombia mettendosi agli ordini del leader dell'opposizione Guaidó. Intanto il sindaco di Gran Sabana, alla frontiera venezuelana con il Brasile, denuncia: in due giorni di repressione, da sabato scorso, le forze di sicurezza e gli irregolari chavisti hanno ucciso 25 persone e ne hanno ferito almeno 84.

Guaidò: "Aperte tutte le opzioni"

Dopo l'avvelenamento del parlamentare venezuelano Freddy Superlano, membro del partito di opposizione di Guaidó e il brutale respingimento degli aiuti umanitari provenienti da Brasile, Colombia e Porto Rico - che ha lasciato un bilancio di almeno 4 morti e decine di feriti -, il leader dell'opposizione ha detto che "gli eventi mi obbligano a prendere una decisione: proporre in modo formale alla comunità internazionale di mantenere tutte le opzioni disponibili per liberare questo Paese, che lotta e continuerà a lottare. Parlerò con Pence".

Il vertice in Colombia

A Bogotà ci saranno rappresentanti del Gruppo di Lima, costituito da 14 paesi del continente americano (Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Perù e Santa Lucia), ai quali si aggiungerà Pence. Undici di questi paesi (più gli Usa) hanno già riconosciuto Guaidò come presidente del legittimo del Venezuela, mentre altri tre (Messico, Guyana e Santa Lucia) non hanno aderito alla dichiarazione comune firmata dal resto del gruppo lo scorso 23 gennaio, dopo l'assunzione dei poteri dell'Esecutivo da parte del presidente del Parlamento di Caracas.

