Il Tibet sarà chiuso agli stranieri fino al 1 aprile

Il Tibet resterà chiuso ai visitatori stranieri fino al 1 aprile 2019. La notizia è stata comunicata da diverse agenzie di viaggi locali e riportata da vari media internazionali. Il divieto è stato confermato dal portale del Tibet Youth International Travel Service e dallo staff delle agenzie Tibet Vista e Go to Tibet. Secondo il quotidiano indiano The Hindu non è chiaro da quando la chiusura sia stata messa in atto: di certo, dovrebbe coprire un periodo definito "sensibile": il 10 marzo cade il 60esimo anniversario di un'insurrezione fallita conto il controllo cinese, il 14 marzo saranno dieci anni dai violenti moti anti-Cina scoppiati a Lhasa, la capitale.

Divieti simili già in passato

La chiusura delle frontiere non è una vera novità, perché ogni anno la Cina programma un periodo di blocco all'ingresso degli stranieri: le coincidenze di questa primavera inducono tuttavia le autorità ad una maggiore attenzione. Secondo i dati dell'agenzia cinese Xinhua News Service, nel 2018 sono entrati in Tibet 33 milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, nell'anno precedente erano stati 25 milioni.

La chiusura anche del campo base dell’Everest

Solo alcuni giorni fa la Cina ha deciso di chiudere il campo base dell’Everest in Tibet ai turisti. Resta consentito l’ingresso solo a chi è in possesso di un permesso per scalare la montagna. In questo caso il motivo è “ambientale”: a causa della mole enorme di rifiuti abbandonati, è necessario chiedere periodicamente la zona per permettere le pulizie.