Una tempesta di neve che si è abbattuta su Washington non ha spaventato un coraggioso panda dello Smithsonian's National Zoo & Conservation Biology Institute che, tra capriole funamboliche e pericolose scalate sugli alberi, ha dato spettacolo sfidando le condizioni meteo proibitive.

Divertimento nella neve

L'esemplare di panda vive in un istituto che svolge un ruolo chiave nella salvaguardia delle specie a rischio estinzione. Ogni giorno gli scienziati che lì lavorano sono infatti impegnati ad affrontare le sfide finalizzate alla conservazione delle specie osservando il comportamento degli animali: dalla riproduzione all'interazione con l'ambiente. Non è quindi un caso che il panda sia stato immortalato (con un video poi diffuso anche sui canali social dell'istituto) in un momento davvero buffo di divertimento nella neve in cui si cimentava in diverse acrobazie, si arrampicava sugli alberi e faceva dei tratti di corsa. Il tutto senza minimamente badare alla neve che scendeva copiosa su Washington.