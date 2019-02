Da quando è iniziata la crisi politica ed economica in Venezuela, 3,4 milioni di persone, poco meno dell'11% della popolazione, sono emigrate in altri Paesi. Il bilancio arriva dall'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) e dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Intanto i militari venezuelani hanno aperto il fuoco contro un posto di blocco di indigeni Pemon a Gran Sabana, vicino alla frontiera con il Brasile, uccidendo una donna e ferendo 12 persone.

Nel 2019 potrebbe emigrare il 17% della popolazione

L’Unhcr e l’Oim stimano che in media nel 2018 hanno lasciato lo Stato 5 mila venezuelani e se il flusso continua a fine 2019 gli emigrati sarebbero 5,3 milioni, ovvero il 17% della popolazione.

La situazione in Venezuela

Il 23 gennaio Juan Guaidò (CHI È), il presidente del parlamento venezuelano, si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela. In poco tempo ha ottenuto il riconoscimento dei vari governi come gli Usa, il Canada e alcuni Stati europei. Guaidò è a favore di un'economia di mercato e del federalismo fiscale ed è il leader dell’opposizione. Recentemente Guaidò ha annunciato di non escludere la possibilità di chiedere un intervento armato per risolvere la crisi istituzionale a Caracas. Il presidente del Parlamento, inoltre, ha presentato una denuncia all'Onu contro la Procura Generale e il Tribunale Supremo di Giustizia (Tsj) di Caracas, accusandoli di "mancare di indipendenza ed imparzialità" con azioni che puntano a "intimidire" il leader dell'opposizione.