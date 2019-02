Il Manchester City soffre ma vince 3-2 in casa dello Schalke 04. A decidere è la rete di Sterling al 90'. Cinque in tutto le reti segnate nel match di andata degli ottavi di Champions, disputato a Gelsenkirchen. Nel primo tempo passa in vantaggio il Manchester con il gol di Aguero (18' pt). Risultato poi ribaltato dalla doppietta di Beltaleb (38' e 45', entrambe su rigore). Nel finale, il Manchester resta in dieci per per l'espulsione di Otamendi, ma le reti di Sanè (33' st) e Sterling (45' st) regalano il successo a Guardiola. La gara di ritorno sarà disputata il 12 marzo all'Etihad Stadium.

Numeri e statistiche di Schalke 04 e Manchester City

I tedeschi dello Schalke 04, allenati dall’italiano Domenico Tedesco, sono arrivati agli ottavi di finale essendosi classificati secondi nel girone con Porto, che ha vinto il raggruppamento a quota 16 punti, Galatasaray e Lokomotiv Mosca. Il City di Guardiola, invece, non ha avuto particolari problemi a vincere il girone F davanti a Lione, Shakhtar Donetsk e Hoffenheim. Per gli inglesi - secondo miglior attacco di tutta la competizione nella prima fase con 16 reti - quattro successi, un pareggio e una sconfitta. (I RISULTATI - LE CLASSIFICHE) (TABELLINO E STATISTICHE)