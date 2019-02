Diversi appassionati di programmi di monitoraggio aereo hanno inidirizzato la loro ricerca sui cieli dell’Australia del Sud. Nei pressi di Adelaide, infatti, hanno visto comparire una scritta, tracciata dalla rotta seguita da un piccolo velivolo. E il messaggio lanciato dal pilota ha aumentato il divertimento: “I'm bored", ha scritto: "Sono annoiato”

Un “innocuo” passatempo

Il pilota del Diamond Star plane, un piccolo bimotore, ha volato circa tre ore nel cielo australiano lo scorso martedì, durante le quali ha seguito una rotta che gli permettesse di “scrivere” il suo stato d’animo nel cielo. Il sito FlightAware ne ha registrato i movimenti tra le 9 e le 12 del mattino circa. Un pilota della Qantas in pensione, Chris Wilson, ha detto che secondo lui il messaggio “era del tutto innocuo. Non è una cosa comune, è la prima volta che lo vedo. Sarà stato un giovane pilota alla ricerca di qualcosa da fare”. “Annoiato”, appunto.

I precedenti

La vicenda, raccontata dall’emittente australiana Abc, però non è senza precedenti. Il sito Flightradar24 ha registrato nel tempo diversi episodi simili accaduti in tutto il mondo, con piloti che hanno disegnato aerei, cuori o messaggi di vario genere. Nel novembre 2017, ad esempio, il comandante di un Airbus ha “dipinto”, durante un volo di prova, l’immagine di un albero di Natale sopra la Germania. L’albero è stato poi “colorato” in diversi modi dal sito Flightradar24 per mostrare le diverse altitudini a cui ha volato l’aereo. Oltre ai piloti di velivoli, anche i ciclisti si sono spesso cimentati in queste particolari opere: usando app come Strava, ad esempio, hanno seguito percorsi pensati per ottenere un certo risultato. Nel 2017, a Perth un gruppo di ciclisti ha disegnato una capra tra le strade della città.