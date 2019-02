Guai per Kfc in Mongolia. A causa di un probabile guasto al sistema idrico del ristorante di Ulan Bator, quarantadue persone sono finite in ospedale, ricoverate per intossicazione alimentare. Segnalati altri 247 casi con sintomi simili: diarrea, vomito e febbre. Lo ha reso noto l'Agenzia di Ispezione Professionale Metropolitana della capitale mongola.

Cosa ha causato l'intossicazione

Secondo le prime indagini i malesseri, risalenti alla scorsa settimana, sarebbero stati provocati da un problema al sistema idrico del ristorante che ha contribuito alla proliferazione di batteri nell'acqua utilizzata. Dalle analisi dell'acqua condotte dall'Agenzia sono state ritrovate tracce di batteri nell'acqua potabile e di escherichia coli nella soda.

Il commento del franchise mongolo

L'Agenzia ha incolpato di violazioni degli standard sanitari l'azienda che detiene la licenza locale per Kfc, la conglomerata Tavan Bogd. Dai suoi portavoce sono giunte le prime scuse verso i clienti, ammettendo che il danno è da ricollegare agli scarsi controlli qualità all'interno del locale. Inoltre, l'organizzazione si è detta disponibile a collaborare con le autorità per le indagini. Il primo Kfc in Mongolia è stato aperto da una divisione della Tavan Bogd, la Tavan Bogd Foods, nel 2013. Ora i punti Kfc a Ulan Bator sono 10.

Il commento di Kfc

Da parte sua anche la casa madre Kfc si è detta "profondamente rammaricata" per l'episodio. "Non c'è niente di più importante per Kfc della salute e sicurezza dei nostri clienti - si legge in una nota aziendale ripresa da Bloomberg -. Siamo profondamente dispiaciuti delle conseguenze negative sperimentate da tante persone". è detta disponibile a "cooperare pienamente" con le indagini per accertare la causa dell'incidente. Questo includerà il coinvolgimento di tutti i ristoranti Kfc in Mongolia.