La duchessa di Sussex non ha voluto rinunciare alla festa tradizionale americana prima della nascita di un bambino ed è volata negli Stati Uniti per il "baby shower" che le hanno organizzato le amiche più strette. La notizia è stata diffusa dal alcune testate come People, secondo cui Meghan dovrebbe restare negli Usa per cinque giorni, mentre il principe Harry la attenderà in Inghilterra.

Il tema della festa è top secret

A organizzare il baby shower per il primogenito in arrivo della coppia (QUANDO NASCE) è stata Jessica Mulroney, migliore amica della duchessa di Sussex e i cui tre figli hanno fatto da paggetti alle nozze di Harry e Meghan. Per l'occasione Jessica è volata a New York da Toronto. Il party si è tenuto in un hotel dell’Upper East Side, ma resta top secret il tema prescelto. Prima della festa, però, le due amiche si sono incontrate da Ladurée, a Soho, che è uno dei posti preferiti da Meghan Markle.

Harry è rimasto a casa

A casa, in Inghiletrra, è invece rimasto il principe Harry. Il baby shower, infatti, è per tradizione una festa per sole donne. Dopo il viaggio di Meghan negli Usa, in ogni caso, è già pronta un’altra trasferta per la coppia reale. I duchi di Sussex passeranno tre giorni in Marocco per visitare alcune associazioni legate all’istruzione delle bambine e al loro empowerment.

Il trasferimento a Frogmore Cottage

In attesa della nascita del loro primogenito, Harry e Maghan, tra poche settimane, lasceranno il loro appartamento a Kensington Palace per trasferirsi a Frogmore Cottage, una residenza che la regina Elisabetta ha donato alla coppia come regalo di nozze. I duchi di Sussex avrebbero scelto questo luogo per allontanarsi dalle pressioni dei fotografi.