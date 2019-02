Annuncio shock nel mondo del nuoto. Rikako Ikee, la grande promessa delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha la leucemia. E’ lei stessa a dare la notizia, spiegando di essersi sentita male durante un ritiro in Australia. La reginetta del nuoto, per ora, dovrà dunque rinunciare alla propria carriera costellata di successi nonostante i 19 anni non ancora compiuti. Il mese scorso è stata insignita del titolo di Nuotatrice Giapponese dell’anno, ora puntava all'oro in particolare nei 100 metri farfalla.

"Mostrerò una Rikako ancora più forte"

"Mi sono sentita male e sono tornata in tutta fretta dall'Australia – racconta la campionessa che nel 2018 ha conquistato 6 titoli – Dopo gli esami mi è stata diagnosticata la leucemia. Non riesco ancora a crederci e sono sconvolta". E aggiunge: "Se curata correttamente, può essere sconfitta. Mi dedicherò alle cure e mi sforzerò di mostrare una Rikako Ikee ancora più forte."

La promessa del nuoto

L'atleta giapponese, classe 2000, a soli 14 anni è diventa la prima studentessa giapponese della scuola media superiore a qualificarsi per i Campionati FIFA World Aquatics. In quei campionati del mondo, a Singapore, ha guadagnato l'oro nella farfalla su 50 e 100 metri, l'argento nei 50 metri stile libero, un bronzo nella staffetta 4 x 100 metri misti, e il quarto posto nei 100 metri stile libero. Nelle gare in cui ha vinto l'oro ha stabilito nuovi record dei campionati.

Ancora nel 2015, nella Coppa del Mondo di Tokyo, Rikako Ikee supera il record nazionale nei 100 farfalla, vincendo la gara in 57 secondi e 56 millesimi. Con questo risultato, non solo supera il proprio precedente record di 58,28 secondi che le aveva fatto vincere il titolo del World Junior Championship 2015, ma infrange anche il record nazionale giapponese di 57,77 secondi stabilito da Yuka Kato nel 2012. Nella stessa competizione, infrange un altro record, quello nei 50 metri farfalla, con 26 secondi e 17 millesimi, superando il precedente di 26,26.

Nel 2016, diviene la prima atleta giapponese a infrangere la barriera dei 54 secondi nei 100 metri stile libero, segnando un tempo di 53 secondi e 99 millesimi al Konami Open, dove supera anche il record mondiale iuniores nei 50 metri stile libero, vincendo in 24 secondi e 74 millesimi. A soli 15 anni, diventa così la decima atleta più veloce al mondo in assoluto.

Il 2017 è l'anno più vincente; fa incetta di medaglie ai Mondiali iuniores di Indianapolis. Negli Usa per i campionati del mondo iuniores, Ikee vince l'oro nei 50 metri stile libero (con un tempo di 24,59 secondi), nei 50 e nei 100 farfalla; l'argento nei 100 stile libero e il bronzo nelle staffette 4 x 100 stile libero, 4 x 200 stile libero e 4 x 100 misti, portando le medaglie conquistate a un totale di 7. Ancora nel 2017, partecipa al National Sports Festival of Japan, un evento sportivo di due giorni organizzato in patria, in cui vince i 50 e 100 metri stile libero.

Nel 2018 partecipa ai Campionati del Pacifico, dove vince 4 medaglie: oro nei 100 farfalla, argento nei 200 stile libero e nella staffetta mista 4 x 100 misti e bronzo nella staffetta 4 x 100 misti femminile. A novembre dello scorso anno, la nuotatrice ha superato di 24 millesimi il proprio record nazionale nei 100 metri stile libero ottenendo un tempo di 52,79 secondi. Ikee è stata così insignita del premio dell'anno della Federazione di nuoto del Giappone durante l'Aquatics Awards tenutosi a Tokyo il 28 gennaio 2019.