Nuova Delhi, incendio in un hotel: almeno 17 morti

Un incendio ha colpito un albergo nel centro di Nuova Delhi, India, provocando 17 morti. Il bilancio, in via di aggiornamento, comprende tra le vittime anche una donna e un bambino, che sarebbero precipitati mentre cercavano di sfuggire alle fiamme che hanno avvolto l'edificio di sei piani.

Il bilancio

A riportare il primo numero ufficiale dei morti è stato un portavoce dei vigili del fuoco, Sunil Choudhary: "Abbiamo la conferma delle fonti ospedaliere, il bilancio è ora di 17 vittime, compreso un bambino". Secondo i vertici dei vigili del fuoco di Delhi, 35 persone sono state salvate dai pompieri in un’operazione durata diverse ore. "C’erano pannelli di legno nei corridoi a causa dei quali le persone non potevano usare i passaggi per evacuare", ha affermato un vigile del fuoco ai giornalisti presenti. Al momento dell'incendio, l'Arpit Palace Hotel ospitava 120 clienti. La struttura, che si trova nel quartiere Karol Bagh, in una parte trafficata del centro di Nuova Delhi, era stata costruita 25 anni fa. A causa dell'incendio, ha subito danni nell'ultimo piano, interamente devastato. Per domare le fiamme sono state impiegate 25 autopompe.

Un'emergenza nazionale

Le immagini giunte da Nuova Delhi mostrano un fitto fumo e le fiamme che avvolgono l'ultimo dei quattro piani della struttura, molto frequentata da viaggiatori in cerca di una soluzione di soggiorno economica. Al momento le cause del rogo sono sconosciute, ma l'evento disastroso pone l'accento ancora una volta sulla sicurezza antincendio, troppo spesso fra le prime voci di costo tagliate dai costruttori e proprietari terrieri.

"Una grave negligenza"

"Gli edifici possono essere costruiti solo su quattro piani a Delhi, - ha detto a Reuters NDTV Satyendra Jain, esponente del governo della capitale -. Questo hotel è stato costruito su sei piani, il che rappresenta una grave negligenza da parte degli ispettori che hanno autorizzato i piani extra da costruire", ha aggiunto. Su Twitter, il primo ministro Narendra Modi si è detto "molto rattristato" per la morte delle 17 vittime. Gli incendi mortali sono molto frequenti in India. A dicembre, otto persone erano state uccise in un incendio che ha distrutto un ospedale, mentre nel 2017 avevano perso la vita altre 14 persone per un incendio in un ristorante di Mumbai.