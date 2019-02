Un ragazzo italiano di 26 anni è stato trovato morto mercoledì scorso in Spagna, all’aeroporto di Barcellona. Il giovane si chiama Michele Romano ed era originario di Isola Liri, in provincia di Frosinone. Era arrivato nella città catalana sabato scorso per cercare lavoro. Secondo quanto ricostruito dalle autorità spagnole, sarebbe “precipitato dal tetto dell'aeroporto” per motivi ancora da accertare. Sono in corso indagini per capire la dinamica di quanto successo e, hanno fatto sapere gli investigatori, ogni ipotesi resta aperta: dal gesto volontario al malore o a una causa violenta. Sul corpo del 26enne verrà eseguita l’autopsia.

Era arrivato a Barcellona sabato scorso

Il ragazzo, diplomato all'Ipsia e figlio di un consigliere comunale Pd, andava spesso in Spagna. Questa volta era arrivato a Barcellona per cercare lavoro come pizzaiolo. Sabato scorso, appena arrivato in città, aveva telefonato alla famiglia: “Sono a Barcellona, sto bene, ora sono in aeroporto”. Da allora i parenti non l’hanno più sentito e non hanno avuto più notizie. Fino a giovedì, quando le autorità spagnole li hanno informati della morte del ragazzo.

“Precipitato dal tetto dell'aeroporto” mercoledì mattina

Alla famiglia è stato comunicato che il 26enne sarebbe "precipitato dal tetto dell'aeroporto". La morte sarebbe avvenuta intorno alle 6.30 di mercoledì mattina. Le indagini dovranno scoprire se il ragazzo si trovava ancora in aeroporto da sabato o se ci era tornato - e nel caso, perché? - qualche giorno dopo. Michele Romano era conosciuto nel suo paese. Dolore e vicinanza alla famiglia è stato espresso dal sindaco di Isola Liri, Vincenzo Quadrini. I parenti del giovane, dopo la notizia della morte, sono partiti per Barcellona.