Angela Merkel lascia Facebook: “Seguitemi su Instagram”

Angela Merkel saluta Facebook e dà appuntamento ai suoi follower su Instagram. La cancelliera tedesca annuncia che d’ora in poi utilizzerà soltanto il social nato inizialmente solo per condividere foto con un video di 31 secondi postato sulla piattaforma fondata da Mark Zuckerberg. "Cara comunità di Facebook - dice Merkel -, voglio ringraziarvi per i numerosi sostegni che ho avuto qui. Ma voi sapete che ora non sono più presidente della Cdu. Dunque chiuderò la mia pagina".

La pagina Angela Merkel su Facebook: 2,5 milioni di like

Aperta nel marzo 2009, ad oggi la pagina Facebook di Angela Merkel vanta 2,5 milioni di like, anche se ultimamente la sua attività è scemata: l'ultimo post risale infatti al 28 novembre. Ovviamente tra i commenti non sono mai mancate le critiche nei confronti della cancelliera, ma non è la discussione sull'utilizzo dei social media e degli haters la ragione dell’addio, quanto la fine della sua esperienza come leader dei cristiano-democratici tedeschi.

“Seguitemi per il mio lavoro di cancelliera”

“Spero - aggiunge Merkel - che continuiate a seguire il mio lavoro che è quello di cancelliera. Questo lo potete fare sulla pagina Facebook del governo federale, oppure mi potete seguire su Instagram”. La pagina Fb del governo tedesco attualmente ha circa 527 mila like, l'account Instagram di Merkel (bundeskanzlerin che significa cancelliera tedesca) è seguita da 800 mila persone. Per fare un confronto, la pagina Facebook della nuova leader della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, attualmente arriva ad appena 37 mila like.