Hanno fatto il giro del mondo le immagini - girate qualche giorno fa - di una ragazza di 15 anni ritrovata viva, nonostante si trovasse sotto il fango, dopo il crollo della diga di Brumadinho, nello stato di Minas Gerais in Brasile. Un disastro che ha provocato oltre cento morti anche se si tratta di un bilancio ancora provvisorio dato che sono tantissimi i dispersi.

Condizioni comunque gravi

Secondo quanto riportato da Record Tv, che ha girato le immagini del salvataggio, la ragazza sarebbe comunque in gravi condizioni, ed è ricoverata all’ospedale João XVII vicino Brumadinho insieme ad alcuni familiari. L’adolescente si trovava in casa quando è stata travolta dalla piena e proprio sotto il fango è stata ritrovata con diverse fratture alle gambe e al bacino, mentre - fa sapere O Globo - risulta ancora dispersa la cugina. A salvare la 15enne sarebbe stato un soccorritore di 33 anni che a sua volta stava cercando la sorella. L’uomo si è fermato per estrarla dal fango e ha aspettato l’arrivo dei pompieri in elicottero che l’hanno poi portata in ospedale.