Tre scuole elementari nei dintorni di Monaco, in Germania, sono pronte a dotarsi di toilette per il terzo genere. Come riferiscono diversi media locali, poi ripresi da testate come la Faz, in futuro i bambini potranno andare al bagno dei maschi, delle femmine e in quello per il terzo sesso.

Le tre scuole interessate

Nella scuola di Pullach l'idea è stata promossa da una consulente scolastica, a Garching il bagno per il terzo sesso era già nel progetto dell'edificio, mentre a Taufkirchen la fattibilità dell'idea è ancora allo studio degli architetti. Con i servizi igienici per il terzo sesso, le scuole primarie sarebbero delle pioniere nel recepire la nuova legge.

La legge tedesca riconosce il terzo genere

Dallo scorso dicembre, infatti, il parlamento tedesco ha approvato la proposta di governo che prevede il riconoscimento dell'opzione di un terzo genere, accanto a "maschio" e "femmina": "diverso". La legge, richiesta dalla Corte Costituzionale, è in vigore dal primo gennaio e riconosce alle 160.000 persone intersessuali che vivono in Germania il diritto di non essere iscritte all'anagrafe come maschi o femmine, ma nella categoria "inter" o "divers".