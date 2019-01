Un altro botta e risposta tra Italia e Francia, stavolta è sui 14 latitanti ricercati per terrorismo che si troverebbero nel Paese transalpino. "Alla Francia sono state trasmesse richieste di estradizione per tutti i latitanti localizzati nel Paese. Non risponde al vero, quindi, quanto - secondo fonti di stampa - avrebbe dichiarato la ministra francese, Nicole Belloubet, a proposito dell'assenza di istanze da parte delle autorità italiane”, fa sapere il ministero della Giustizia guidato da Alfonso Bonafede. Parole che arrivano dopo che la ministra aveva detto ai microfoni di France Inter che la presenza in Francia degli italiani ricercati per terrorismo è “possibile”, ma anche di non aver "ancora" ricevuto alcuna richiesta di estradizione. “E' un tema - aveva detto Belloubet - su cui non ho ancora lavorato concretamente. Lo esamineremo con la massima attenzione", ha aggiunto, assicurando di voler avere "discussioni" sull'argomento con l’Italia (TUTTI GLI SCONTRI ITALIA-FRANCIA).

Salvini: “Macron faccia come Bolsonaro”

Intanto oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato sul tema dei latitanti in Francia con una foto pubblicata sul profilo Twitter che ritrae il presidente francese Emmanuel Macron, lo stesso Salvini e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Il post riporta una dichiarazione di Bolsonaro: “Il Brasile non sarà mai più un rifugio di criminali e di banditi sotto copertura di rifugiati politici”. Salvini scrive: ”Apprezzo le parole del presidente brasiliano Jair Bolsonaro che ringrazio ancora una volta per la collaborazione mostrata nel caso Battisti. L’Italia si aspetta una identica dichiarazione anche da parte di Macron".

Bonafede: “Impegno su latitanti è giustizia non vendetta"

Quello dei terroristi latitanti e della loro cattura e estradizione "è un fronte su cui il Dipartimento Affari di giustizia del ministero si sta impegnando da tempo ed è un settore che vedrà questo impegno concretizzarsi con gli interlocutori internazionali. Ogni situazione di ogni singolo soggetto è diversa dall'altra e le differenze riguardano spesso anche lo Stato di riferimento”, ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sottolineando che "lo Stato, senza nessuno spirito di vendetta, rivendica il suo diritto a far scontare la pena".