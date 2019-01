"Non vogliamo giocare al concorso di chi è più stupido. Con l'Italia abbiamo molte cose da fare e vogliamo continuare a farle". Il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, al termine del consiglio dei ministri a Parigi, ha parlato del rapporto tra la Francia e il nostro Paese dopo le polemiche degli ultimi giorni. Ha anche chiarito che verrà in Italia “quando il clima si sarà calmato”. Loiseau ha risposto a chi chiedeva se il suo Paese fosse pronto ad adottare eventuali ritorsioni contro l'Italia, ad esempio, sul caso Stx-Fincantieri o sul dossier Alitalia. Le dichiarazioni di Loiseau arrivano in risposta alle frasi pronunciate dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che hanno attaccato Macron sul tema migranti e dando appoggio ai gilet gialli.

Loiseau: “Ciò che è eccessivo è insignificante”

Proprio riguardo alle ultime affermazioni di Di Maio e Salvini, il ministro ha specificato che “in Francia si dice che tutto ciò che è eccessivo è insignificante. Quando le dichiarazioni diventano eccessive per toni e quantità, diventano dunque insignificanti” aggiungendo che le parole dei vicepremier contro la Francia sollevano soprattutto "un interrogativo: Cosa ci guadagnano gli italiani? Contribuiscono forse al benessere del popolo italiano, che è generalmente l'obiettivo di ogni governo? Non penso” (TUTTI GLI SCONTRI ITALIA-FRANCIA).

“C’è volontà di lavorare con Roma”

Loiseau ha lasciato intendere che in un tale contesto, le visite di responsabili francesi in Italia non sono possibili, malgrado la ferma volontà di Parigi di continuare a lavorare con Roma. "Abbiamo molte cose da fare con un vicino importante come l'Italia, vogliamo continuare a poter lavorare”.