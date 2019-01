Tensione Siria-Israele, Damasco accusa: ”Intercettati 9 missili”

Il regime siriano ha accusato Israele di aver compiuto un attacco in pieno giorno nella zona a sud di Damasco. Secondo l'agenzia ufficiale siriana Sana, la difesa aerea di Damasco “ha respinto con successo un attacco aereo israeliano che puntava alla regione meridionale e gli ha impedito di raggiungere qualsiasi obiettivo". La contraerea siriana avrebbe intercettato 9 missili e quasi tutti sarebbero stati abbattuti.

L’attacco in giornata

Il raid, se confermato, sarebbe un'assoluta novità e presupporrebbe una particolare minaccia da Israele perché di solito i caccia con la stella di David colpiscono di notte, mentre l’attacco in Siria sarebbe avvenuto in mattinata.

Israele: intercettato missile sulle Alture del Golan

Intanto l’esercito d’Israele sostiene che l’Iron Dome, il sistema di difesa antimissili israeliano, ha intercettato un razzo lanciato contro le Alture del Golan, mentre la notizia dell’attacco non ha avuto ancora riscontri in Israele.

Bomba a Damasco

Questa mattina, poi, stando a quanto riferito dall’agenzia Sana, una bomba ha provocato un’esplosione in un’area a sud di Damasco. Non ci sarebbero morti o feriti, ma ”un terrorista è stato arrestato". Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, una Ong con sede in Gran Bretagna ma una vasta rete di informatori nel Paese mediorientale, l'esplosione avrebbe invece causato un numero imprecisato di vittime. L'attacco, aggiunge l'Ondus, è avvenuto nell'area di Motahalleq al Janoubi, vicino a una sede dell'Intelligence militare, ed è stata seguita da una sparatoria.

Dal 2011 attribuiti a Israele decine di attacchi aerei

Dall'inizio della guerra civile in Siria, nel 2011, sono stati attribuiti a Israele decine di attacchi aerei contro installazioni militari e depositi di armi delle forze regolari siriane o delle milizie libanesi sciite di Hezbollah, alleate dell'Iran, che combattono al fianco dell'esercito del presidente Bashar al Assad. I dirigenti israeliani non hanno mai né confermato né smentito tali incursioni.