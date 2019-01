Un tuffo dall’undicesimo piano di una nave da crociera gli è costato caro. Per lo meno per le sue future vacanze. Il 27enne Nick Naydev, infatti, non potrà più rimettere piede su una nave della compagnia Royal Caribbean: è stato bandito a vita. La sua bravata, ripresa dagli amici divertiti (e anch’essi banditi dalla compagnia), è diventata virale sui social e ripresa dal sito Storyful.

Un volo di 30 metri

Il ragazzo si è lanciato da un balcone dell'undicesimo piano della nave da crociera (circa 30 metri) senza riportare danni. Si è tuffato nelle acque cristalline di Nassau, la capitale delle Bahamas, e ha detto di non averlo fatto per creare un caso sui social media: "La mia idea era di farmi una bella risata con gli amici, di tornare a nuoto alla riva e continuare la mia vacanza. Non avrei mai pensato che sarebbe diventata una cosa seria". Su Instagram, commentando il gesto, ha anche scritto di “non essersi mai sentito così vivo” ma anche di non essere quasi riuscito a camminare “per i successivi tre giorni”. La Royal Caribbean, dal canto suo, in un comunicato ha condannato "il comportamento stupido e incosciente, lui e i suoi amici sono banditi a vita da qualsiasi nostra crociera". Non solo. Il gruppo è anche stato portato a terra e lasciato a Nassau, senza poter proseguire il viaggio. Come riporta Storyful, in seguito il giovane ha detto di sperare che “nessuno sia ispirato dal mio gesto perché non voglio sentirmi responsabile di eventuali incidenti”.