Erano in migliaia ieri, in Parliament Square fuori dalla House of Commons, i manifestanti contrari alla Brexit. Con le bandiere dell'Unione europea in mano, hanno accolto con una esultanza la bocciatura dell'accordo di Theresa May con Bruxelles. Un momento documentato da diversi video sui social network e ripreso anche da Storyful (GLI AGGIORNAMENTI).

Il voto sul maxischermo

La seduta del Parlamento è stata trasmessa da un maxischermo: i voti contrari alla ratifica dell'accordo sono stati 432, solo 202 quelli a favore. Ben 115 membri della maggioranza hanno voltato le spalle alla May, che fino all'ultimo minuto ha cercato di convincere i suoi parlamentari (LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DI UN NO DEAL).

Cosa succede ora?

La Brexit torna alla casella di partenza o quasi. Tante le ipotesi sul tavolo: dal rinvio oltre la scadenza del 29 marzo alla possibile crisi di governo (con elezioni anticipate), dal divorzio no deal al possibile nuovo referendum. A Londra restano aperti diversi scenari. Secondo una risoluzione adottata la scorsa settimana dalla Camera dei Comuni, il governo May ha tre giorni di tempo per presentare al Parlamento un nuovo piano, ma le divisioni emerse nelle ultime settimane nella classe politica britannica non lasciano intravedere una maggioranza ai Comuni sulla strada da perseguire.