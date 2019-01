Andy Murray si ritira. Il tennista scozzese, 31 anni, che è anche stato numero uno del ranking Atp, ha annunciato che appenderà la racchetta al chiodo a fine stagione. "Spero di arrivare fino a Wimbledon" ha detto il campione a Melbourne, in una conferenza stampa, alla vigilia degli Australian Open. Non posso continuare, questo potrebbe essere l'ultimo torneo", ha detto in lacrime il tennista britannico, che comunque ha confermato che prenderà parte regolarmente al torneo australiano dove è stato 5 volte finalista. La decisione del ritiro è legata, come lui stesso ha spiegato, al persistere di un dolore all’anca destra che lo tormenta ormai da un paio di anni.

Del Potro: “Ti prego Andy, non ritirarti”

Numerose le reazioni sui social all’annuncio di Murray. Spicca il tweet del collega Juan Martin del Potro, l’argentino è stato fuori dai campi per due anni a causa di un problema a un polso: “Ho appena sentito la tua conferenza stampa, Andy. Ti prego non farlo, non ritirarti. Conosco il dolore e la sofferenza che stai passando ma non mollare. Il tennis ha bisogno di te e tu hai il diritto di ritirarti quando sarà il momento giusto, non sconfitto dal dolore. Ti vogliamo bene e vogliamo vederti felice”.

La carriera di Murray

Andy Murray, nato a Glasgow il 15 maggio 1987, è stato il primo tennista britannico a vincere un titolo del Grande Slam. Lo ha fatto nel 2012 agli Us Open, battendo in finale Novak Djokovic. Nel 2013, sempre contro il serbo, Murray ha conquistato Wimbledon, bissando il successo sull’erba nel 2016. E’ l’unico tennista finora ad aver vinto due edizioni consecutive del torneo olimpico: nel 2012 e nel 2016. Proprio il 2016 è l’anno d’oro di Murray che raggiunge la vetta della classifica Atp.