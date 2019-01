Usa, Michael Cohen testimonierà al Congresso sul suo lavoro per Trump

Secondo quanto riportato dalla Cnn, Michael Cohen, l'ex avvocato personale di Donald Trump condannato a tre anni per vari reati, testimonierà davanti alla Oversight Committee, la principale commissione investigativa della Camera. Per il New York Times, il prossimo 7 febbraio l’ex legale del tycoon fornirà un “resoconto completo e credibile” del suo lavoro per il presidente degli Stati Uniti.

“Non vogliamo interferire con le indagini in corso”

“Ringrazio Michael Cohen per aver acconsentito a testimoniare volontariamente davanti alla Oversight Committee - ha detto il democratico Elijah Cummings, presidente della commissione - Voglio chiarire che non abbiamo alcun interesse nell’interferire con nessuna indagine in corso e, per questo, ci consulteremo con l’ufficio del procuratore speciale Rober Mueller”.

La condanna a tre anni

Cohen, lo scorso 12 dicembre, è stato condannato a tre anni di prigione per aver evaso il fisco per 1,4 milioni di dollari, mentito al Congresso sui suoi rapporti con i russi e violato la legge elettorale comprando il silenzio di due donne su ordine di Trump perché non danneggiassero la sua campagna elettorale. Una pena che l’ex legale del presidente non è riuscito a evitare nonostante avesse deciso di offrire la sua collaborazione a Mueller nel caso Russiagate, attirandosi le ire di Trump che lo aveva definito “debole” e lo aveva accusato di mentire per ottenere una pena più lieve.