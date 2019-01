Donald Trump prova a dialogare con i leader del Congresso per uscire dallo shutdown (COS'È). Il presidente degli Stati Uniti ha invitato i capi parlamentari repubblicani e democratici a un briefing alla Casa Bianca, previsto per oggi, sulla sicurezza al confine. Il tycoon prova così a trovare una soluzione per risolvere il blocco delle attività amministrative federali che si trascina dal 22 dicembre a causa del rifiuto di Trump di firmare una legge di spesa senza fondi per il muro al confine con il Messico.

“Momento di aggiornamento sulla situazione alla frontiera”

L'invito è stato descritto come un momento di aggiornamento sulla situazione alla frontiera Sud e non come una riunione per negoziare, ma offrirà agli invitati che accetteranno l'occasione per riavviare la discussione. Il nuovo parlamento si riunirà giovedì e i democratici hanno preannunciato di voler approvare alla Camera, che ora controllano, una legge di spesa che metta fine allo shutdown, ma senza fondi per il muro.