“Stupore: è l'atteggiamento da avere all'inizio dell'anno, perché la vita è un dono che ci dà la possibilità di ricominciare sempre, anche dal più basso". È questo il messaggio del Papa nella prima omelia del 2019, nel corso della messa per la solennità della Santissima Madre di Dio e nel giorno in cui si celebra anche la 52esima Giornata Mondiale della Pace. "La vita, senza stupore, diventa grigia, abitudinaria; così la fede - ha osservato -. E anche la Chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore di essere dimora del Dio vivente, Sposa del Signore, Madre che genera figli. Altrimenti, rischia di assomigliare a un bel museo del passato: la Chiesa-museo".

"Nella Chiesa l’unità conta più della diversità"

"La Madonna ci radica nella Chiesa, dove l'unità conta più della diversità, e ci esorta a prenderci cura gli uni degli altri. Lo sguardo di Maria ricorda che per la fede è essenziale la tenerezza, che argina la tiepidezza: tenerezza, la Chiesa della tenerezza; tenerezza, parola che oggi tanti vogliono cancellare dal dizionario", ha aggiunto il Pontefice. "Un mondo che guarda al futuro senza sguardo materno è miope", ha sottolineato Francesco. "Aumenterà pure i profitti, ma non saprà più vedere negli uomini dei figli. Ci saranno guadagni, ma non saranno per tutti. Abiteremo la stessa casa, ma non da fratelli". "La famiglia umana si fonda sulle madri - ha poi proseguito - Un mondo nel quale la tenerezza materna è relegata a mero sentimento potrà essere ricco di cose, ma non di domani".

"Il mondo è tutto connesso, ma sembra sempre più disunito"

"Mostrarsi cattivi talvolta pare persino sintomo di fortezza. Ma è solo debolezza", ha poi ammonito Bergoglio, per poi spiegare: "Nella vita frammentata di oggi, dove rischiamo di perdere il filo, è essenziale l'abbraccio della Madre. C'è tanta dispersione e solitudine in giro: il mondo è tutto connesso, ma sembra sempre più disunito".

La Giornata Mondiale della Pace

Quest’anno la 52esima Giornata Mondiale della Pace è incentrata sul tema "La buona politica è al servizio della pace". La ricorrenza, che cade il primo gennaio di ogni anno e ha lo scopo di promuovere riflessione e preghiera per la pace, è stata istituita da Papa Paolo VI nel 1967 ed è stata celebrata per la prima volta il primo gennaio 1968. Ogni anno, il Pontefice tra le altre cose invia ai capi delle nazioni un messaggio che invita alla riflessione su questo tema.