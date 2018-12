Cambio al vertice della Sala Stampa della Santa Sede. Papa Francesco ha accettato la rinuncia del direttore e del vice direttore, Greg Burke e Paloma García Ovejero. Il nuovo direttore, ad interim, è Alessandro Gisotti, finora coordinatore dei Social Media del Dicastero per la Comunicazione.

Burke lascia dopo circa due anni e mezzo

Il nuovo ricambio avviene a poco più di due anni da quando, nel luglio 2016, l'americano Greg Burke - che già dal febbraio di quell'anno aveva rimpiazzato padre Ciro Benedettini come vice direttore - aveva sostituito padre Federico Lombardi come direttore. La spagnola Paloma Garcia Ovejero era stata nominata sua vice. "Paloma ed io abbiamo rassegnato le dimissioni, in vigore dall’1 gennaio”, ha twittato Burke. “In questo momento di transizione nelle comunicazioni vaticane, pensiamo che sia meglio che il Santo Padre sia completamente libero di riunire una nuova squadra. Sono entrato in Vaticano nel 2012 (come consulente della Segreteria di Stato per la comunicazione, ndr). L'esperienza è stata affascinante, per non dire altro. Grazie, papa Francesco. Un abbraccio fortissimo”. A sua volta, Paloma Garcia Ovejero ha twittato: "Termina una tappa. Grazie, Santo Padre, per questi due anni e mezzo! Grazie, Greg, per la tua fiducia, la tua pazienza e il tuo esempio".

Rivoluzione ai vertici della comunicazione

La nomina di Gisotti, alle spalle una lunga esperienza a Radio Vaticana, segue di pochi giorni quelle di Andrea Tornielli come nuovo direttore editoriale dei media vaticani e di Andrea Monda come nuovo direttore dell'Osservatore Romano, completando di fatto una vera e propria "rivoluzione" nella comunicazione della Santa Sede.

Gisotti: grazie per la fiducia, opererò con spirito di servizio

Alessandro Gisotti ha commentato la sua nomina dicendo: “Ringrazio il Santo Padre per la fiducia accordatami in un momento così delicato per la comunicazione della Santa Sede. Mi sono messo a piena disposizione del prefetto Paolo Ruffini". "A Greg Burke e Paloma G. Ovejero - spiega Gisotti - mi lega un rapporto di stima e amicizia. Mi unisco al prefetto nel ringraziarli per il lavoro svolto negli ultimi due anni e mezzo alla direzione della Sala Stampa". "Cercherò di adempiere all'incarico affidatomi al meglio delle mie capacità - aggiunge il neo-direttore -, con quello spirito di servizio alla Chiesa e al Papa che ho avuto il privilegio di imparare stando accanto a padre Federico Lombardi per quasi 20 anni". "So bene che il mio incarico, per quanto ad interim, è particolarmente impegnativo - conclude - ma sono confortato dal conoscere il grande valore dei miei colleghi della Sala Stampa di cui in tante occasioni ho potuto apprezzare la professionalità e dedizione".