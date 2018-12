Vietnam, 6 uomini mangiano scimmia rara in diretta Facebook: arrestati

Hanno mangiato un esemplare di scimmia in via d'estinzione in diretta Facebook. Per questo motivo sei uomini sono stati arrestati nel Vietnam centrale, dove comportamenti di questo tipo sono ancora diffusi, nonostante le leggi di conservazione delle specie in vigore nel Paese, perché alcune parti del corpo degli animali sono ritenute curative.

Dal video sui social all'arresto

I sei uomini, di età compresa tra i 35 e i 59 anni, lo scorso 17 novembre avevano mangiato una scimmia langur, acquistata da un cacciatore per 49 dollari, diffondendo poi il video del loro "banchetto" su Facebook. Il loro arresto è arrivato però solo il 27 dicembre: "Ci è voluto del tempo per capire chi fossero i sospettati coinvolti", ha detto un ufficiale di polizia nella provincia centrale di Ha Tinh. Gli uomini, secondo quanto si legge in una nota pubblicata sul sito web della polizia provinciale di Ha Tinh, sono stati accusati di aver violato i regolamenti sulla protezione di "animali in via di estinzione e preziosi" e hanno confessato il loro crimine.

Specie a rischio

I langur mangiatori di foglie sono tra le tipologie di primati più minacciate al mondo e si trovano solo nella parte settentrionale del Vietnam. Nel Paese del sud-est asiatico si trovano altre specie in via di estinzione, tra cui la tartaruga gigante dal guscio morbido del Fiume Rosso, l'antilope montana Saola e la scimmia Tonkin dal naso camuso. Per proteggerli esistono delle leggi, ma secondo i critici non vengono applicate in modo efficace e il bracconaggio nel Paese continua.