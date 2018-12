Traffico aereo in tilt per la tempesta di neve Eboni che si sta abbattendo sugli Stati americani del Midwest: l’allerta è attiva in Kansas, Nebraska, North e South Dakota e Minnesota. In totale, sono più di 6.500 i voli che hanno subito ritardi e 800 quelli cancellati a causa della perturbazione che porta con sé neve, pioggia e venti forti.

La tempesta Eboni

Tra i vari scali, il Dallas-Fort Worth International Airport in Texas è l'aeroporto più colpito con 450 voli cancellati e 600 in ritardo. Come riporta la Cnn, due morti legate alla tempesta si sono verificate ieri in Kansas e in Louisiana, mentre in Minnesota sono scesi oltre 45 centimetri di neve (il massimo fino ad ora). Disagi si registrano anche sulle strade, dove la tempesta rende pericolosi o impossibili gli spostamenti, specialmente nelle pianure settentrionali e centrali.