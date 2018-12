Indonesia, scossa di magnitudo 5.8: nessuna vittima o danno

La terra continua a tremare in Indonesia. Dopo il devastante tsunami che ha colpito il Paese lo scorso 22 dicembre, una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata questa mattina (poco dopo le 4:00 in Italia). Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Tra i precedenti più gravi, il sisma e il successivo tsunami che hanno investito l'isola di Sulawesi lo scorso 28 settembre, provocando quasi duemila morti.

Si temono altre eruzioni e tsunami

Secondo quanto riporta l'Istituto geologico americano (Usgs), l'epicentro del sisma di questa mattina è stato rilevato a 70 km a sud di Manokwari, città indonesiana sulla costa nord-occidentale della grande isola di Nuova Guinea. L'ipocentro si trova invece a 55,5 km di profondità. Ieri l'agenzia per la gestione dei disastri ha alzato il livello di allerta nel Paese da 2 a 3 (un gradino sotto il massimo), per l’attività dell’Anak Krakatoa. La zona di sicurezza vietata a residenti e turisti intorno al vulcano è stata estesa a un raggio di 5 chilometri e tutti i voli in transito intorno al vulcano sono stati deviati su altre rotte. L’ultimo bilancio dell’agenzia per le emergenze parla di 429 vittime accertate, circa 1.500 feriti, 130 dispersi e oltre 16mila sfollati.