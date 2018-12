Visita a sorpresa del presidente Donald Trump e della First Lady Melania in Iraq per visitare le truppe americane. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders in un tweet. L'Air Force One è decollato poco dopo la mezzanotte dalla base aerea di Andrews.

“Nessun piano per ritiro truppe Usa da Iraq



"Non c'è alcun piano" per ritirare i soldati americani in Iraq: il presidente americano Donald Trump lo ha detto nella visita a sorpresa di soldati americani di stanza nel Paese. E' la sua prima visita alle truppe in una zona di guerra da quando si è insediato alla Casa Bianca quasi due anni fa. Del ritiro delle forze americane dall'estero, Trump ha fatto un punto cardine della sua presidenza. Nei giorni scorsi aveva suscitato forti reazioni negative annunciando il ritiro dalla Siria.