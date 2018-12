Circa 3.000 persone sono state evacuate da un grattacielo di 33 piani a Sydney. Le autorità australiane sono intervenute presso l'Opal Tower nel Parco Olimpico della città, dopo un avvertimento telefonico che parlava di forti scricchiolii provenienti dalla struttura. La polizia ha liberato anche l'area circostante, in attesa delle indagini degli esperti, che denunciano uno spostamento del complesso di appartamenti di "uno o due millimetri".

"Un forte crack"

Come riporta The Australian, La polizia è stata allertata telefonicamente: il sovrintendente Greg Wright ha riferito di un "forte crack" udito "al decimo piano dell'edificio", situato nella zona ovest della città. Il palazzo ha 33 piani per un totale di 392 appartamenti. Era stato inaugurato nell'agosto di quest'anno ed è costato 165 milioni di dollari. "I pompieri si muoveranno all'interno dell'edificio con ingegneri e paramedici per valutare quale sia il danno e come procedere".

Misure di sicurezza

In attesa che i tecnici entrino al decimo piano per comprendere la causa che ha provocato lo spostamento del grattacielo, quest'ultimo non ha registrato successive variazioni a quelle rilevate dopo la telefonata. Al momento però i residente dell'Opal Tower non possono rientrare nelle loro case. Attualmente si trovano in un centro di evacuazione, in attesa che il palazzo sia dichiarato nuovamente agibile. Gas e acqua sono stati bloccati, oltre ad aver interrotto la fornitura elettrica. Le strade attorno all'Olympic Park sono state bloccate. "La priorità numero uno per noi è la sicurezza delle persone - sia all'interno del palazzo che nelle aree circostanti", ha dichiarato il sovrintendente Philip Rogerson.