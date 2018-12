Dopo le nozze dello scorso maggio con il principe Harry, è il primo Natale da duchessa per Meghan Markle. Tra usanze, tradizioni e ricorrenze sarà con ogni probabilità la nuova arrivata in casa Windsor il principale oggetto di attenzioni da parte dei media britannici anche in queste festività.

Il pranzo del 25 dicembre

Meghan Markle ha acquisito il titolo di duchessa di Sussex nel maggio scorso in forza del matrimonio con il principe Harry - secondogenito di Carlo e Diana, oltre che nipote della regina. L'ex attrice americana darà alla luce il primo figlio nella primavera del 2019. Intanto, è stata confermata la sua presenza al classico pranzo di Natale offerto ai congiunti più stretti dall'ormai quasi 93enne Elisabetta II nella residenza di Sandringham, fra le campagne inglesi del Norfolk. Meghan già nel 2017, da semplice fidanzata, aveva beneficiato del primo invito mai indirizzato da Sua Maestà a una partner non ancora sposata d'un consanguineo.

Messa di Natale e Boxing Day

Prima del pranzo la duchessa del Sussex parteciperà alla tradizionale messa di Natale nella mattina del 25. La cerimonia si terrà, come da tradizione, nella chiesa di St. Mary Magdalene a Londra. La serata di vigilia sarà, invece, dedicata allo scambio informale e privato dei doni in famiglia, secondo la consuetudine tedesca ereditata dagli avi Sassonia-Coburgo. Il giorno di Santo Stefano (Boxing Day) andrà, poi, in scena la consueta caccia reale. Così come accaduto lo scorso anno, il principe Harry non vi parteciperà, sembra in omaggio alla passione animalista della moglie Meghan.

Le voci di dissapori con Kate

L'attenzione dei media britannici non si limita però a una benevola curiosità. Finita la 'luna di miele' mediatica dei primi mesi, la neoduchessa sta in effetti sperimentando ora l'occhio più malevolo dei tabloid. Nel mirino ci sono le voci di più o meno fantomatici suoi "capricci", le asserite incompatibilità con la cognata Kate che - a credere alle fonti anonime di rito evocate da alcuni giornali - sarebbero dietro alla decisione dei Sussex di trasferirsi a inizio anno, e fino al parto, da Kensington Palace a un cottage fuori Londra tirato a lucido. E che avrebbero addirittura incrinato l'armonia fra Harry e William.