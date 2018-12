Un invito a superare le divisioni: sarà questo il contenuto del tradizionale messaggio televisivo di Natale della Regina Elisabetta. In una nazione divisa dalle incertezze della Brexit e davanti a cittadini delusi o preoccupati, secondo le anticipazioni della stampa britannica, la sovrana lancerà un messaggio di riconciliazione. "Anche con le differenze più profonde, trattare gli altri con rispetto e come esseri umani è sempre un buon primo passo verso una maggiore comprensione", dirà la Regina.

“Necessario messaggio di pace e buona volontà”

Anche se Elisabetta si è sempre tenuta al di fuori delle polemiche politiche, esercitando il proprio ruolo costituzionale di parte terza, è difficile non cogliere nelle sue parole un invito a ricomporre la frattura che sta caratterizzando la vita pubblica nel Regno Unito. Per farlo, dirà la sovrana, il messaggio cristiano di "pace in terra e buona volontà per tutti" è "più necessario che mai". La dichiarazione della regina è stata registrata lo scorso 12 dicembre, prima dell'acceso scontro in Parlamento tra Theresa May e Jeremy Corbyn, nel quale il leader laburista è stato accusato di aver definito "stupida donna" la premier. Un ulteriore e inedito segnale del livello di scontro al quale è giunto il dibattito politico.

Il lungo regno di Elisabetta

Nei suoi 66 anni di regno, la 92enne Elisabetta ha visto succedersi al governo 13 primi ministri, da Winston Churchill a Theresa May, assistendo negli anni all'ingresso del Regno Unito nell'allora Comunità economica europea, a due referendum sulla permanenza in Europa, e ora all'uscita definitiva dall'Ue. Dall'altra parte dell'Atlantico, la regina ha invece avuto come interlocutori altrettanti presidenti Usa, da Dwight Eisenhower a Donald Trump.