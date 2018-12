Sydney, Babbo Natale è nell’acquario e gioca con le tartarughe. VIDEO

Babbo Natale porta doni a tutti, anche a pesci tropicali e tartarughe marine. Lo ha fatto a Sydney, dove alcuni sub si sono immersi nelle vasche dell’acquario vestiti da Santa Claus per regalare foglie di lattuga e mangime ai piccoli abitanti. Un video postato su Storyful mostra alcuni Babbi Natale subacquei mentre giocano con le tartarughe.

Le tartarughe

L’iniziativa si intitola “Scuba Santa” ed è stata inaugurata dal Sea Life Sydney Aquarium nella zona della nuova esibizione “Day and Night on the Reef” che mostra la barriera in diversi momenti della giornata. I sub offrono così uno spettacolo ai visitatori, mentre viziano le tartarughe: la più vorace, stando al sito dell’acquario, è Myrtle, un esemplare salvato e ospitato nell’acquario, insieme ai suoi compagni Dave and Choung.